РИАМО - 29 янв. В 2019 году Подмосковье планирует большой объем работ по ремонту дорог, темпы останутся не ниже прошлогодних, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«В прошлом году был рекордный ремонт дорог, 3,2 тысячи километров. Запрос на ремонт дорог сохраняется, и мы в течение этого года будем поддерживать темпы ремонта дорог - региональных и муниципальных, а также ремонт дорог к СНТ», - сказал Тресков.

Кроме этого, большая работа запланирована по обеспечению видеонаблюдением салонов общественного транспорта.

«То, что сегодня прозвучало в поручении губернатора - обеспечить все автобусы видеонаблюдением, чтобы мы могли контролировать движение и качество обслуживания, - мы выполним в этом году. И постараемся сделать так, чтобы об этом знал каждый житель», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В свою очередь, руководитель ГУП «Мострансавто» Владислав Мурашов рассказал о замене транспорта.

«У нас парк обновился в два раза, из 10 тысяч автобусов почти половина обновились, для нас это сильный показатель. Средний возраст автобусов упал до 3,5 лет», - сказал Мурашов.