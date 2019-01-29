РИАМО – 29 янв. Посетители «Аптекарского огорода» в Москве смогут насладиться гитарной музыкой в рамках экспериментального концерта 9 февраля, гитарист группы Би-2 Андрей Звонков представит гостям проект «Теория Струн», говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«В тропиках Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» пройдет уникальный концерт-эксперимент – в наполненной ароматами цитрусовых огромной оранжерее зрителям представят известный классический цикл Иоганна Себастьяна Баха «Гольдберг-вариации» в революционном переложении для гитары и струнного квинтета», – отмечается в сообщении.

«Гольдберг-вариации» Баха – большая серия произведений, состоящая из арии и 30 вариаций для клавесина. Это любимая музыка Ганнибала Лектера.

«Они были впервые опубликованы в 1741 году как четвертая часть серии, названной композитором «Клавирная практика». Вариации были написаны по заказу российского посланника в Саксонии Германа Карла фон Кейзерлинга, покровительствовавшего Баху, и получили название по имени личного музыканта Кейзерлинга – юного виртуоза Иоганна Готлиба Гольдберга, исполнявшего их для заказчика», – добавляется в материале.

Место проведения концерта – легендарная Субтропическая оранжерея, где проходят самые красивые экзотические съемки для ведущих глянцевых изданий и кассовых фильмов в России. Она закрыта для обычного посещения вот уже более 16 лет. Тропический концерт – одна из немногих возможностей туда попасть.

Начало концерта в 19:00. «Теория Струн» – это не только малопонятная научная теория, но и свежий музыкальный проект, задуманный гитаристом известной рок-группы Би-2, к которому он шел несколько лет, наполненных поиском новых форм и экспериментами с классической музыкой.