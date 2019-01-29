РИАМО - 29 янв. Работа властей подмосковного Королева в последние годы позволила муниципалитету решить проблему с нехваткой детских садов, сообщил журналистам во вторник глава городского округа Королев Александр Ходырев.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка». Среди прочего губернатор отметил, что в регионе сняли остроту проблемы с нехваткой детсадов – за последние годы в муниципалитетах возвели 407 детских садов. В ближайшие пять лет откроется еще как минимум 60 объектов в быстрорастущих городах.

«Мы в последние годы сделали очень много, прежде всего детские сады - эта проблема решена. Мы решили проблему в здравоохранении, были выделены средства. И сегодня то, о чем говорил губернатор, кадровые вопросы. Самое главное - работа с жителями», - сказал Ходырев.

В ходе обращения Воробьев также сообщил, что в этом году Московская область будет отмечать свое 90-летие. В юбилейный год глава региона ожидает качественных перемен и эффективной совместной работы властей, общественников, правоохранителей, которая будет опираться на мнение жителей.