РИАМО - 29 янв. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС по жалобе ООО «Терция» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Терция» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на поставку расходных медицинских материалов (перчатки) для ГБУЗ МО «МОССМП».

«По итогам рассмотрения, ведомство признало жалобу фирмы необоснованной. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд, который отказал ООО «Терция» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного органа», – отмечается в сообщении.