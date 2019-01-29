РИАМО – 29 янв. Инвестор готов вкладывать деньги в строительство полей для гольфа в подмосковном Дмитрове, сообщил журналистам во вторник глава городского округа Илья Поночевный.

«Сейчас мы развиваем большие программы, делаем аквапарки, пляжи. У нас есть инвестор, который готов вложить денежные средства в развитие гольфполей для обычных граждан. Благодаря открытию гости смогут приезжать и учиться играть в гольф», – сказал Поночевный.

Он уточнил, что в округе идет активное развитие – экономическое, социальное и культурное.

«Мы ждем всех гостей, чтобы они к нам приезжали отдыхать, но и зовем специалистов на производство», – заявил Поночевный.