РИАМО - 29 янв. Власти Подмосковья назвали одним из важных направлений для работы повышение доступности поликлиник, сообщил журналистам министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Очень важное направление работы для нас - это повышение доступности поликлиник, потому что 50% жалоб, которые поступают в систему здравоохранения так или иначе связаны с доступностью именно амбулаторной клинической помощи», - сказал Матвеев.

Он добавил, что в этом вопросе имеются два направления работы - проект «Добрая поликлиника» и диспансеризация.

«Могу сказать, что в 2018 году у нас 1,16 миллионов человек прошли диспансеризацию, выявили очень много заболеваний, порядка 70 тысяч болезней системы кровообращения. Что для нас является наиболее важным - 3,5 тысячи случаев онкологии на ранней стадии, когда можно лечить. И мы будем наращивать объемы каждый год», - сказал Матвеев.

Ранее губернатор в ходе обращения поручил министерству здравоохранения максимально оградить врачей от ненужной бумажной работы, чтобы они занимались своим прямым делом – могли лечить людей. Он отметил, что также необходимо сократить время ожидания приема после записи у врача первичного звена, у узкого специалиста.