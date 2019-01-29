РИАМО - 29 янв. В Таганский районный суд Москвы от следственных органов поступило ходатайство об аресте Дениса Чуприкова, похитившего из Третьяковской галереи картину художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщила РИАМО во вторник пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

«Примерно час назад поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чуприкова. В течение получаса начнем рассматривать», – сказала Сухинина.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Сейчас 31-летний подозреваемый в краже задержан. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе Подмосковья.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с учетом дела по наркотикам.