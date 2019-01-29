РИАМО - 29 янв. В Подмосковье и Москве на 30 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда и налипания мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 30 января.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Ивановской, Владимирской и Калужской областей.

В Подмосковье и Москве 30 января будет облачно, пройдут снег, мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега, прогнозируется гололедица. Температура ночью составит минус 4-2 градуса, днем — 0 – плюс 2 градуса.