РИАМО - 29 янв. Несогласованные работы остановили в главном доме усадьбы Головиных XVIII-XIX веков в Потаповском переулке в Москве, здание является объектом культурного наследия федерального значения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Сотрудник столичного департамента культурного наследия обнаружил факт проведения незаконных работ. В момент проверки арендатор штукатурил и окрашивал стены, а также вел электромонтажные работы без разрешения Мосгорнаследия», – отмечается в сообщении.

В настоящий момент арендатор вновь запросил в департаменте разрешение на проведение реставрации, но уже с лицензированным подрядчиком. Оно находится на рассмотрении ведомства.

Главный дом усадьбы стоит на углу Потаповского и Сверчкова переулков. Выходящая на последний часть здания датируется концом XVIII – началом XIX веков. Строительство главного объема в стиле классицизм велось в 1810-х годах с перерывом, вызванным Отечественной войной 1812 года. Внутренняя отделка здания была закончена к 1830-м годам.

В 1880 году владение приобрел купец второй гильдии Виктор Фролов, занимавшийся торговлей золотыми украшениями в Старом Гостином дворе. В 1894 году владельцем усадьбы стал статский советник Николай Беляев, до 1917 года она находилась в собственности его наследников. После революции усадьбу занимали разные учреждения.

«В прошлом году арендатор здания согласовал и начал проведение реставрации, однако, когда официальное разрешение на работы закончилось, Мосгорнаследие отказалось его продлевать. Причиной стало отсутствие у подрядчика действующей лицензии для работы на памятниках. Как мы видим, правообладателя это не остановило, и теперь его ждет административная ответственность», – подчеркнул руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.