РИАМО - 29 янв. В Подмосковье в течение недели разработают законопроект о льготах по вывозу мусора для жителей старшего возраста, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка». В частности, губернатор предложил ввести для старшего поколения льготы по оплате вывоза мусора, а жителей старше 80 лет полностью освободить от этой платы.

«Идет разработка закона о льготах по вывозу мусора для отдельных категорий граждан - жителей Московской области, это коснется пенсионеров. Поручение такое - неработающим гражданам до 70 лет скидка 30%, от 70 до 80 лет - 50%, старше 80 лет - освобождение от платы. В течение ближайшей недели мы с этим справимся», - сказала Фаевская.

Кроме этого, в Подмосковье начинается реализация нацпроекта «Демография».

«Что касается работы нашего министерства и тех задач, которые были поставлены - то это старшее поколение, этот раздел входит в нацпроект «Демография», который мы начинаем реализовывать с 2019 года. И здесь очень важна вовлеченность людей преклонного возраста в активный образ жизни. Поставлена задача разработать систему мер поддержки, чтобы это не носило эпизодический характер», - сказала Фаевская.