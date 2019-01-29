РИАМО - 29 янв. В Московской области планируют увеличить количество жителей, проходящих диспансеризацию, на это направлен ряд мероприятий, сообщил журналистам министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Диспансеризация проводится по годам. Мы понимаем, что раз в 3 года - это минимум 33% населения. Сейчас проходят всего 21%. Наша задача сделать на 2019 год цифру 24-25%», - сказал Матвеев.

Он добавил, что на это направлен ряд мероприятий.

«Надо сделать диспансеризацию комфортной. Стоит задача, чтобы первый этап диспансеризации, основной этап, занимал не более двух часов. К этому будем стремиться. Конечно же, это будет завязано, в том числе, и на привлечении дополнительных врачей. Это наша задача ежегодная. В прошлом году привлекли 400 участковых специалистов. На 2019 год мы должны тоже привлечь 400 новых участковых терапевтов», - добавил Матвеев.

Ранее губернатор в ходе обращения сообщил, что в 2019 году нужно расширить охват диспансеризацией до 25% жителей.

В Московской области в прошлом году прошли диспансеризацию более 1,16 миллиона человек, 400 тысяч из них признали здоровыми, у 587 тысяч выявили заболевания.