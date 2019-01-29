РИАМО - 29 янв. За пять лет Московская область планирует в три раза сократить объем сбрасываемых в Волгу вредных стоков, за это время в регионе планируют реконструировать 35 объектов очистных сооружений, сообщил журналистам министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

«Сейчас по поручению президента создан национальный федеральный проект «Защита реки Волги». Одним из самых крупных регионов-загрязнителей до последнего момента являлась Московская область. Мы совместно с федералами подготовили четкую программу, по которой мы в течение пяти лет 35 объектов очистных сооружений реконструируем по самым современным технологиям», - сказал Хромушин.

Он добавил, что на текущий год запланирована реконструкция четырех объектов и проектирование 11 объектов.

«В результате этой программы мы в три раза сократим объемы вредных стоков, выбрасываемых в Волгу и во все реки, которые идут до Волги по нашему бассейну», - добавил Хромушин.