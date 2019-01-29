РИАМО - 29 янв. В течение следующих пяти лет Подмосковье будет развивать систему образования, по этому направлению даны серьезные поручения, сообщила во вторник журналистам первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования региона Ольга Забралова.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Поручения на ближайшую пятилетку даны очень серьезные. Нам есть, над чем работать в сфере образования, над нашим флагманским развитием в сфере среднего образования, это поиск стратегических партнеров (среди – ред.) предприятий, куда будут трудоустроены наши выпускники», - сказала Забралова.

В свою очередь секретарь московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Лидия Антонова добавила, что развитие колледжей в Подмосковье очень перспективно.

«Сегодня был показан вектор развития образования, направленный на подготовку человека войти в мир. Вопрос по работе колледжей был ключевой. Сегодня все больше ребят после окончания школ выбирают место обучения - колледж, потому что он дает возможность быстро встать на ноги», - отметила Антонова.

Ранее Воробьев в ходе обращения рассказал, что в Московской области важно обеспечить процесс повышения квалификации учителей и директоров, в частности, планируется развивать систему дистанционного обучения через электронные порталы. При этом регион занимает четвертое место в стране по количеству лучших школ, в топ-500 входят 18 подмосковных школ.