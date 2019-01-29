РИАМО – 29 янв. Предложение запретить въезд в ряд районов Москвы автомобилям с низким экологическим классом ударит по водителям с низким достатком и ущемит их права, сообщает «Интерфакс».

Власти Москвы ранее поддержали инициативу по ограничению транспорта низких экологических классов, разработанную в совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Одним из возможных путей решения проблемы загрязнения воздуха в крупных городах является введение ограничений для транспорта классов «0», «1», «2» и «3», суммарная доля которых в столице в 2016 году составляла 40%.

«Это (запрет – ред.) ударит по самым бедным, и люди, чье материальное положение не столь блестяще, будут ущемлены. Эти меры еще больше усилят социальные проблемы», – заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его мнению, идея «крайне опасная, она закончится полным запретом въезда этого транспорта в Москву».

Он напомнил, что в настоящее время практически половина автопарка – это машины старше 10 лет – Евро-3 и ниже.

«Меня смущает, что людям будут поставлены препоны для пользования собственными транспортными средствами, купить новый автомобиль у этой категории населения нет никакой возможности. Их будут принуждать отказаться от транспортных средств вообще», – дополнил депутат.

Администрировать въезд в районы с ограничением экологического класса автомобиля будет сложно, и это потребует огромных денег для создания сети камер наблюдения и программного обеспечения, специальной базы данных, а подавляющее большинство машин не имеет отметок об экологическом классе, уверен он.

«Начинать государству нужно с себя – с муниципального автотранспорта, который зачастую не соответствует никаким экологическим нормам», – подчеркивает Лысаков.