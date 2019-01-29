РИАМО - 29 янв. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных отметил, что все задачи, поставленные губернатором Московской области Андреем Воробьевым в пятилетней программе развития региона, понятны, в округе готовы к их достижению.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Все задачи понятны. Мы начнем подготовку по их достижению. Пятилетние программы - это новый тонус для команд, это нужно для получения мотивации, чтобы выполнять ежедневный труд более качественно», - сказал Двойных.

Он уточнил, что главный тезис, который озвучил губернатор - это экономика, которая должна позволить улучшить уровень жизни жителей.

«Мы теперь не только реагируем на жалобы жителей, но начинаем работать на опережение, создавать хорошую базу. У нас хорошие результаты в экономическом развитии. Важный тезис, который озвучил губернатор, - это развитие рабочих мест и их качество», - добавил Двойных.

Он отметил, что в городском округе удалось создать более 2 тысяч рабочих мест в 2018 году.

Не менее 2,2 тысячи рабочих мест планируют создать в Домодедове в 2019 году, в муниципалитете реализуется большой проект с аэропортом, развивает производство компания «Мираторг».