РИАМО – 29 янв. В подмосковных Химках активисты волонтерского движения и представители муниципального предприятия «ДЕЗ ЖКУ» провели акцию в рамках проекта по раздельному сбору отходов, добровольцы бесплатно раздавали жителям мусорные мешки синего и серого цветов, которые соответствуют новым региональным стандартам сортировки мусора, а также вручали обучающие памятки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье действует новая система обращения с коммунальными отходами – это сортировка мусора и его дальнейшая переработка. Внедрение культуры раздельного сбора мусора начнется с сортировки отходов в два разных контейнера.

«Мы видим отклик среди жителей городского округа, очень многие интересуются новой системой сортировки. Синие пакеты предназначены для пластика, макулатуры, стекла и металла, а серые – для органики и прочих отходов. Соответствующего цвета мусорные баки постепенно устанавливаются на контейнерных площадках. Акция «Два бака» – очень важный проект с экологической точки зрения. Он поможет сократить количество свалок и промышленных захоронений на территории региона», – сказала волонтер движения «Я – волонтер» городского округа Химки Анастасия Денисюк.

По словам директора МП «ДЕЗ ЖКУ» Руслана Гаевского, реализация проекта по раздельному сбору отходов позволит улучшить экологическую ситуацию за счет сокращения свалок, поскольку часть бытовых отходов – это еще и сырье для различного производства.

«Успех проекта полностью зависит от личной социальной ответственности каждого гражданина. Поэтому нам крайне необходима поддержка жителей, их сознательное намерение разделять отходы. Мы надеемся, что подобные акции помогут привить химчанам культуру раздельного сбора, – прокомментировал Гаевский.

Разные виды мусора вывозят специальные автомобили: грузовики синего цвета отвечают за чистые отходы, а серые – за органику. Затем мусор едет на перегрузочную станцию и только потом – на полигоны. В городском округе Химки совместно с региональным оператором проводится масштабная работа по приведению контейнерных площадок к нормам действующего законодательства и разработанному стандарту раздельного сбора отходов.