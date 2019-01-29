РИАМО - 29 янв. На территории Подмосковья создадут больше парковых зон и общественных территорий, на этот счет есть серьезные планы, сообщил во вторник министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Безусловно на этот год есть серьезные планы по созданию общественных территорий и парковых зон», - сказал Хайкин.

Ранее Воробьев в ходе обращения сообщил, что в каждом муниципальном образовании Подмосковья должен появиться благоустроенный парк, программу их создания разработают в регионе. Во многих парках планируют построить карусели, которые будут работать бесплатно.