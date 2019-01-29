РИАМО - 29 янв. В сентябре текущего года в подмосковной Балашихе планируют досрочно завершить рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Кучино», сообщил журналистам заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

«Мы должны организоваться таким образом, чтобы из 24 полигонов, которые на сегодняшний день закрыты, как можно скорее не осталось ни одного, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Мы очень здорово продвинулись в этом вопросе. Три полигона рекультивированы в прошедшем году. По «Кучино» мы сделали колоссальный первый этап. <…> Второй этап, который остался на 2019 год – полная рекультивация полигона. Мы завершим (работы - ред.) досрочно в сентябре», – заявил Куракин.

Он отметил, что работа на полигоне развернута в три смены.

«Вышли на невиданный ранее темп – делаем по одной скважине сбора свалочного газа в день. Таким образом, из 112 скважин нам осталось чуть менее 20. Тогда весь свалочный газ, который генерируется полигоном, будет собираться по специальной трубопроводной системе», – заключил министр.

Мусорный полигон «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Его рекультивация началась в марте 2018 года. Завершение работ по рекультивации стоимостью около 4 миллиардов рублей намечено на 2019 год. Всего в Московской области уже закрыли 24 из 39 мусорных полигонов.

С началом 2019 года область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора.

Мусор будет перерабатываться раздельно – из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.