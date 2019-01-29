РИАМО - 29 янв. Озимые в Подмосковье не пострадали от январских морозов, снежный покров достаточный, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Пока проблем с озимыми мы не фиксируем, пока у нас посевы чувствуют себя нормально, влаги достаточно, почва рыхлая, снежный покров достаточный», - сказал Разин.

Прошлая неделя в Московском регионе выдалась морозной. Температура по ночам опускалась в Подмосковье до минус 29,1 градуса. Потепление началось только на выходных, когда в регион пришел мощнейший снегопад.