РИАМО – 29 янв. На заповедных землях подмосковного Орехово-Зуева планируют ужесточить режим особой охраны в связи с тем, что земли эти граничат с Большим кольцом МЖД и федеральной автодорогой М-7 «Волга», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В Минэкологии подготовлен проект постановления правительства Московской области о реорганизации и переименовании трех природных заказников на территории городского округа Орехово-Зуево. Ведомство планирует объединить ООПТ «Сосняки в кв. 89 и 98 Северного лесничества», «Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Северного лесничества» и «Сосняки в кв. 1 и 2 Городищенского лесничества» в один природный заказник «Малодубненский» площадью 665 гектаров и значительно ужесточить режим особой охраны в создаваемой ООПТ», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, охрану территории хотят усилить в связи с постоянно возрастающим негативным воздействием на заповедные территории.

«Это связано, в первую очередь, с близостью этих земель к Большому кольцу Московской железной дороги и федеральной автодороге М-7 «Волга». Работы по реконструкции трассы нанесли большой урон природным экосистемам. Ущерб причиняют также неорганизованные туристы, грибники и автолюбители, передвигающиеся по территории», – отмечается в сообщении.

Минэкологии предлагает полностью запретить в заказнике любое строительство, включая возведение временных сооружений, любые рубки леса и неорганизованный туризм, разведение костров, передвижение транспорта и другие виды деятельности, которые могут нанести ущерб природным экосистемам.

На территории проектируемого заказника отмечено проживание 78 видов наземных позвоночных животных. В Красные книги России и Московской области внесены обитающие здесь растения – гудайера ползучая, зимолюбка зонтичная и баранец обыкновенный, а также несколько видов фауны – обыкновенный осоед, удод, веретеница ломкая, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка и пять видов бабочек.