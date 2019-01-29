РИАМО - 29 янв. Достопримечательности Подмосковья должны заинтересовать жителей всей России, для этого необходимо многое сделать в инфраструктуре, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Я бы хотела сказать словами губернатора, мы только делаем первые шаги (в развитии туризма - ред.), нам предстоит еще очень много всего сделать. Мы пригласили жителей со всей страны приехать к нам в регион этой зимой. И мы видим результат, очень многие приехали. Но говорить о каких-то серьезных результатах пока рано. Нам нужно сделать так, чтобы все жители нашей страны захотели поехать в наше Подмосковье», - сказала Виртуозова.

Она отметила, что регион должен предлагать интересные проекты во все сезоны - зимой, весной, летом и осенью.

«Мы не имеем права разочаровать наших гостей и самих жителей. Нам нужно многое сделать в инфраструктуре. Мы в самом начале пути», - заключила Виртуозова.

Ранее в ходе обращения Воробьев начал одной из главных задач властей Подмосковья развитие туризма и привлечение гостей в регион. Губернатор отметил, что Сергиев Посад, Истра, Дмитров, Коломна стали лидерами по посещаемости в рамках программы «Зима в Подмосковье».

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений.

Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.