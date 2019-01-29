РИАМО – 29 янв. В музее-заповеднике «Абрамцево» в Сергиево-Посадском районе отпраздновали признание 248-летнего дуба «Российским деревом года – 2018», гостей мероприятия развлекали аниматоры, всем желающим раздавали горячий чай, в финале праздника начался забег ультрамарафонца Александра Капера, который за сутки преодолеет расстояние до Дома правительства Московской области, передает корреспондент РИАМО во вторник.

Дубу, который растет в музее-заповеднике «Абрамцево» уже почти 250 лет. Подмосковный долгожитель стал участником конкурса «Российское дерево года». В соревновании участвовали 12 исторических деревьев. Победитель определялся по итогам открытого голосования на сайте: rosdrevo.ru. Теперь дубу предстоит побороться за звание главного дерева Европы 2018 года.

«Для нас это очень приятное событие, что наш дуб признан деревом года в России. Такой титул возлагает на нас определенные задачи. Теперь мы будем бороться за звание главного дерева Европы 2018 года. Я думаю, что наш дуб этого действительно заслуживает», – сказала директор музея-заповедника «Абрамцево» Елена Воронина.

В финале торжественного мероприятия был дан старт забегу ультрамарафонца Капера, который за сутки пробежит от парка-заповедника до Дома правительства Московской области в Красногорске.

«Буду разбивать дистанцию на две части по той причине, что финишировать мне надо завтра в 13:00 в Доме правительства. Сегодня я добегу до станции «Медведково», это порядка 60 километров. И завтра еще 20 километров до финальной точки. Я согласился поучаствовать, так как это дерево очень много представляет для всех нас. Под ним когда-то сидели живописцы Исаак Левитан, Виктор Васнецов, дуб видел Николай Васильевич Гоголь», – заявил Капер.