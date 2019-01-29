РИАМО - 29 янв. Обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям является структурированным и цельным, в обращении затронуты муниципальные проблемы, сообщил академик РАН, доктор медицинских наук, заведующий кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Марк Курцер.

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Много раз присутствую на обращении губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. И в этом году, в 2019-м, оно мне показалось наиболее структурированным, цельным, сочетающим в себе и федеральные программы, и областные, и вместе с тем затронуты муниципальные проблемы», - сказал журналистам Курцер после обращения губернатора.

Он отметил, что в обращении было затронуто большое количество вопросов.

«То, что касается здравоохранения, то я могу сказать, что здесь предприняты просто революционные вещи: это онлайн-вызов скорой помощи, сегодня пациенты могут видеть, как машина скорой помощи, через какой момент должна приехать, как долго ожидать, что необходимо делать родственникам в момент кризиса, обострения или острого состояния здоровья. Это запись пациентов, это возможность при отсутствии в каком-то конкретном муниципальном образовании попасть к врачу, специалисту узкой отрасли и возможность уже такой общей работы, и все это начинается с цифровизации здравоохранения», - добавил Курцер.

Он также подчеркнул особую роль приоритетов - раннюю диагностику и профилактику онкологических заболеваний, включение пункта поиска диспансеризации населения и поддержку здоровья будущих мам.

«На меня также произвели особое впечатление планы по строительству огромной детской больницы. Архитектурный дизайн необыкновенный, количество мест, различные направления специализированной медицинской помощи детям. И я могу сказать, что это будет первая такая большая медицинская детская больница Московской области», - добавил Курцер.

Он отметил, что также на него произвело впечатление современное строительство онкологического госпиталя, проектирование которого будет в 2019 году.

«Я, будучи и жителем Московской области, и работающим в Московской области, реально почувствовал заботу власти о себе и своей семье», - добавил Курцер.

Ранее Воробьев в ходе обращения сообщил, что в Подмосковье необходимо трудоустроить еще 400 врачей-терапевтов и педиатров в текущем году.