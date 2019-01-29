РИАМО - 29 янв. В столице 30 и 31 января воздух прогреется до плюс 2-3 градусов, это близко к рекордным значениям для этих дней, в целом в январе в городе будут 4 дня с оттепелью, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Температура воздуха в Москве повысится до положительных значений, 30 января — 0 – плюс 2 градуса, 31 января максимальная температура в дневные часы составит плюс 1-3 градуса. И 30, и 31 января температура воздуха окажется близкой к абсолютному максимуму для этих чисел месяца. Для 30 января максимум составляет плюс 3 градуса и наблюдался в 2016 году, для 31 января максимум плюс 3,9 градуса принадлежит тоже 2016 году», — говорится в сообщении.

В целом за месяц в столице будут 4 дня с оттепелью.

За последние 70 лет в Москве оттепели в последних числах января случались 18 раз, восемь раз оттепель наблюдалась 30 и 31 января.

Потепление будет сопровождаться осадками сначала в виде снега и мокрого снега, а затем мокрый снег местами будет чередоваться с дождем. В итоге месячная сумма осадков в Москве превысит 65 миллиметров.

Январь 2019 года войдет в число лидеров по обильности осадков.

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