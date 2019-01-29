РИАМО - 29 янв. Московская область намерена лидировать в сырном и молочном производстве, овощеводстве, сообщил во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин по итогам ежегодного обращения Подмосковья Андрея Воробьева.

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка». В рамках которого губернатор заявил, что Подмосковью удалось совершить прорыв в сфере производства тепличных овощей и подняться по этому показателю с 38 места на третье.

«Перспективы агропромышленного комплекса Московской области очень хорошие. Мы в этом году закончим строительство инфраструктуры для сырного кластера, начнем строительство заводов, мы хотим стать первыми, пока мы в тройке. Продолжаем строить молочные фермы, заводы. У нас планируется развитие тепличных проектов - в первом - втором квартале сдаем комплекс в Луковицах», - заявил Разин.

Он отметил, что регион традиционно лидирует по овощеводству.

«Мы будем и дальше развивать эту сферу, чтобы вернуть пальму первенства в овощеводстве», - заключил Разин.