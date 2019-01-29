РИАМО – 29 янв. В столичном районе Некрасовка в нынешнем году планируют ввести в эксплуатацию подстанцию скорой медицинской помощи (ПСМП) на 20 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

На данный момент строители завершают отделочные работы, выполнен монтаж инженерного оборудования и благоустройство прилегающей территории.

«Сейчас в Некрасовке активно строятся жилые дома, поэтому мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о включении строительства подстанции скорой помощи в адресную инвестиционную программу столицы для улучшения медицинского обслуживания в районе», – сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь здания подстанции переменной этажности (1-3 этажа) составит 4 тысячи квадратных метров. СПМП является специализированным учреждением по оказанию экстренной внебольничной и внеполиклинической помощи населению и функционирует в круглосуточном режиме и режиме чрезвычайных ситуаций.

На первом этаже разместятся помещение для хранения автомобилей, пост мойки автомобилей, комната для оказания помощи амбулаторным больным, комната амбулаторного приема, пост охраны, комната отдыха, служебные помещения, гардеробные, душевые, сушка одежды и обуви.

На втором этаже будут расположены комнаты отдыха бригад, комнаты приема и разогрева пищи, помещения для сушки одежды и обуви, комнаты личной гигиены, а на третьем этаже – складские и служебные помещения, зал для совещаний и комнаты психологической разгрузки, комнаты персонала, учебно-методический класс и медицинский архив.

«Всего в Москве до 2021 года предусмотрено строительство 6 подстанций скорой медицинской помощи», – добавил Бочкарев.