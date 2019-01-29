РИАМО – 29 янв. Театральные педагоги из ГИТИСа проведут уроки в подмосковных школах в 2019 году, сообщила журналистам министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Второй вектор – это театральное образование. Мы проведем проект театральных уроков с ГИТИС. В школы будут приезжать педагоги. В идеале все 1,5 тысячи школ будут охвачены», – сказала Ширалиева.

Она отметила, что занятия будут проходить в двух форматах: очном и онлайн.

В ходе «Театральных уроков» в подмосковных школах детям расскажут об истории мирового театра и познакомят с российскими театральными традициями.

Нынешний год объявлен годом театра в России. В Московской области действуют 22 муниципальных и пять областных театров. В 2018 году на сцене театров Московской области было сыграно более 100 премьерных спектаклей.