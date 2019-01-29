РИАМО - 29 янв. Подмосковье является одним из самых динамично развивающихся регионов России, положительными являются тенденции по увеличению бюджета, привлечению инвестиций, открытию новых предприятий, сообщил политолог Евгений Минченко.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Я читаю все послания губернатора. Бывает, глава выходит и говорит, что всего 15 главных приоритетов, это значит ни одного. В этом плане Андрей Воробьев выгодно отличается - в Подмосковье три приоритета - экономика, здравоохранение и экология. Я думаю, что Подмосковье - один из самых динамично развивающихся регионов», - сказал Минченко по итогам обращения губернатора.

Он отметил, что положительными являются тенденция по снижению строительства многоквартирных домов, увеличение бюджета, привлечение инвестиций, открытие новых предприятий.

Ранее Воробьев в ходе обращения рассказал, что развитие экономики, здравоохранения, экологии является основным вызовом в управлении Подмосковьем, также особого внимания требуют детские сады, дольщики, дороги.