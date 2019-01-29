РИАМО - 29 янв. Жителям столицы необходимо соблюдать безопасность и не заходить в охранные зоны проведения работ по очистке кровель от снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, усиленной работой по очистке кровель от снега и наледи, просим жителей быть осторожными и внимательными к предупреждающим знакам, не заходить в охранные зоны проведения данных работ», – сказал Бирюков.

Он уточнил, что в настоящее время на очистке скатных крыш от снега работают 250 автовышек и более 10 тысяч кровельщиков. Бригады оснащены необходимым инвентарем, средствами связи и страховочными поясами. В ходе работ выставляется стационарное ограждение. Также для предотвращения прохода людей в опасную зону дежурят сигнальщики.

«В городе продолжаются непрерывные работы по уборке и вывозу снега, образовавшегося в результате 37-часового снегопада. Мы просим москвичей с пониманием относиться к труду работников коммунальных служб. Во избежание травматизма и несчастных случаев необходимо выполнять их требования», – подчеркнул Бирюков.

Он уточнил, что при норме осадков в январе 37 сантиметров выпало уже 63 сантиметра снега, причем только за минувшие выходные – до 25 сантиметров.

«В уборке города задействовано 65 тысяч человек, около 13,5 тысяч единиц различной снегоуборочной техники», – заключил глава комплекса городского хозяйства.

С начала последнего снегопада, начавшегося 26 января, на снегосплавные пункты города вывезено и утилизировано порядка 1,7 миллиона кубометров снега. За последние сутки с улично-дорожной сети вывезли почти 950 тысяч кубометров снега.

С начала зимнего сезона на снегосплавных пунктах столицы утилизировано около 15,3 миллиона кубометров снега.