РИАМО - 29 янв. Ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева является эффективным форматом отчета перед жителями и постановкой важных задач перед чиновниками всех уровней, сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Формат такого отчета работает. Это открытый формат, который еще ни в одном регионе не работал так эффективно. Он позволяет расставить акценты, показать динамику, рассказать, что было и будет сделано», - сказал спикер регионального парламента.

Он отметил, что особое внимание в обращении было уделено проблемам, которые решались в последние годы в экономики, здравоохранении, экологии.

«Видя динамику, мы видим, что многие проблемы будут решены в пятилетку. Будет продолжаться рост ВРП, будут создаваться новые рабочие места, привлекаться инвестиции, продолжат строить социальные объекты», - заключил Брынцалов.