РИАМО – 29 янв. Гастроли областных и московских театров пройдут по всему Подмосковью, особое внимание уделят военным городкам, сообщила журналистам министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Наступивший 2019 год объявлен годом театра, мы начинаем обширнейшую гастрольную историю. Наши областные (и московские – ред.) театры поедут в те точки, куда они еще не доехали. Особое внимание будет уделено военным городкам», – сказала Ширалиева.

Она отметила, что спектакли будут посвящены памяти актера, народного артиста СССР Олега Табакова, который очень любил Подмосковье.

«Памяти Олега Павловича планируется сыграть порядка 16 спектаклей. Если говорить об областных театрах, то здесь отыграют около десятка спектаклей», – дополнила Ширалиева.

В Московской области действуют 22 муниципальных и пять областных театров. В 2018 году на сцене театров Московской области было сыграно более 100 премьерных спектаклей.