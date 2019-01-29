РИАМО – 29 янв. В прошлом году порядка 100 тысяч пассажиров аэропортов Московского региона воспользовались возможностью бесконтактной оплаты поездки в аэроэкспрессах на турникетах, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

Произвести оплату на турникетах «Аэроэкспресс» бесконтактным способом можно при помощи карт платежных систем Visa, MasterCard, Maestro, Union Pay, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты, транспортной карты «Тройка», а также мобильного устройства с эмуляцией банковской карты или подключенными платежными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay.

«Мы постоянно работаем над развитием каналов продаж и способов оплаты проезда, чтобы у наших пассажиров была возможность оплачивать поездки на «Аэроэкспресс» любым удобным для них способом. Сегодня в компании доступны самые современные платежные технологии, одной из которых является возможность купить билет, просто приложив банковскую карту или мобильное устройство к турникету в терминале «Аэроэкспресс», – отметила генеральный директор компании Алина Бисембаева.

На турникетах «Аэроэкспресс», расположенных в терминалах компании в аэропортах Московского региона, можно оплатить поездку по тарифу «Стандарт» стоимостью 500 рублей. Более подробно с правилами пользования сервисом бесконтактной оплаты на турникетах можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Информация».

ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 100 миллионов человек. «Аэроэкспресс» эксплуатирует 11 двухэтажных поездов, отличающихся повышенной комфортностью и вместительностью, а также 7 одноэтажных составов. Компания имеет собственный терминал в аэропорту «Шереметьево». Ежедневно поезда «Аэроэкспресс» выполняют в среднем 198 рейсов.