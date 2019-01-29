РИАМО - 29 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность предотвращения загрязнения рек и необходимость более строго подойти к промышленным сбросам в водоемы.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Напомню, что экология – это не только борьба с мусором. Это реабилитация рек – уже очищена Пехорка, заканчивается процесс очистки на Яузе. В планах новые реки – Банька в Красногорске и Альба в Лобне, участки Пахры и Клязьмы. Важно нам предотвратить дальнейшие загрязнения, более строго подойти к промышленным сбросам в водоемы», - сказал Воробьев.

Губернатор обратился к зампреду правительства Подмосковья – министру экологии и природопользования Московской области Дмитрию Куракину и министерству экологии и природопользования с просьбой уделить этому особое внимание, усилить меры наказания и не допускать сбросы в водоемы региона.

Он добавил, что с 2014 года в Подмосковье построили и модернизировали около 300 водозаборных узлов, что позволило обеспечить питьевой водой более 1,5 миллионов жителей крупных городов области.