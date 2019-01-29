РИАМО - 29 янв. Более 10 кинозалов должны открыть в течение двух лет в небольших городах Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья во вторник выступил с седьмым обращением к жителям региона. Обращение получило название «Новая пятилетка».

«Кино по-прежнему является одним из наиболее востребованных видов искусства. Прошу глав (муниципалитетов - ред.) обратить особое внимание на этот вопрос. В ближайшие два года кинозалы должны появиться в 11 новых небольших городах», – сказал Воробьев.

Ранее Воробьев поручил открыть кинозалы во всех городах Московской области, где их до сих пор нет. В регионе регулярно открываются новые кинотеатры с современной цифровой аппаратурой, а старые модернизируются. Кроме того, на территории региона ежегодно проводятся международные кинофестивали различной тематики.