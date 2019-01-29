РИАМО - 29 янв. Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников останется в памяти коллег как серьезный и ответственный руководитель, чуткий и обаятельный человек.

Черников скончался в ночь на 27 января на 55-м году жизни. Во вторник в здании московской мэрии на Новом Арбате прошла церемония прощания, на которую пришли близкие и коллеги покойного.

«Тридцать лет назад нас свела воинская служба, тогда уже старший лейтенант Черников выделялся среди своих сверстников и коллег - энергичностью, открытостью, каким-то лучезарным обаянием и очень серьезным, ответственным отношением к делу», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Он отметил, что в течение жизни Черников руководил несколькими столичными департаментами. Перед ним стояли серьезные задачи, с которыми Черников справлялся, всегда принимая все происходящее близко к сердцу.

«Узнав о страшной трагедии, я получил огромное количество звонков. Все спрашивали, что случилось. Ответ был короткий: «Сердце». И это, пожалуй, идеальная цитата - это состояние души Владимира Васильевича, это его воспитание, это его отношение к работе, к нам всем, к своим руководителям, к своим подчиненным, к своим друзьям. Прожив всего 54 года, ему удалось сделать очень много. Он принес огромную пользу своему городу, своей стране», - добавил Горбенко.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов отметил, что Черников много сделал для Москвы, работая на посту руководителя департамента СМИ и рекламы.

«Придя в правительство Москвы Владимир начал тяжелую борьбу по благоустройству города, по наведению порядка. Им была проделана тяжелая работа по очистке города от рекламы, безусловно, это будет в памяти на долгие годы», - сказал Ефимов.

Свои соболезнования родным и близким Черникова выразил начальник ГУ МВД России по Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

«Для меня была большая честь плечом к плечу служить с Владимиром Васильевичем и обеспечивать в Москве охрану общественного порядка и безопасность. То, что произошло, для нас действительно большая утрата. От лица сотрудников Главного управления МВД России по Москве я хочу высказать слова искреннего сожаления. Это трагедия для нас всех», - сказал Баранов.

Владимир Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. Получил юридическое и экономическое образование, был кандидатом экономических наук. Начинал карьеру как военнослужащий. Дослужился до звания полковника, а в 1994 году уволился в запас и занялся бизнесом. Затем Черников работал на телеканале «ВГТРК». Создал собственную телепрограмму «На дорогах России».

В 2000 году он был назначен начальником инспекции Счетной палаты Российской Федерации. В 2006-м стал заместителем начальника управления делами аппарата Государственной Думы. С апреля 2008 года Владимир Черников возглавлял Финансово-экономическое управление аппарата Госдумы.

С 2010 по 2015 год руководил департаментом СМИ и рекламы города Москвы, а затем – столичным департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

В последние годы Черников возглавлял департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.