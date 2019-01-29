РИАМО - 29 янв. Одной из главных задач властей Подмосковья является развитие туризма и привлечение гостей в регион, у которого огромный туристический потенциал, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья во вторник выступил с седьмым обращением к жителям региона. Обращение получило название «Новая пятилетка».

«Одним из факторов развития области должен стать туризм. Мы сделали первые шаги в этом направлении и видим высокий спрос, внимание и интерес людей. Задача – каждый год увеличивать поток туристов. Мы видим потенциал области, разрабатываем комплексные и необычные маршруты, продвигаем область через специальные информационные кампании и ресурсы», – сказал Воробьев.

По его словам, Сергиев Посад, Истра, Дмитров, Коломна стали лидерами по посещаемости в рамках программа «Зима в Подмосковье».

Он отметил, что подмосковная инфраструктура и сервис должны «успевать за туристом».

«Недавно в Новом Иерусалиме открылась уникальная выставка изделий Фаберже. Интерес огромный, поток людей значительный и кратно превысил наши ожидания, а кафе и парковки – не справляются. Если мы людей приглашаем, то всего должно хватать. Тут, как и везде, необходимо действовать на опережение», – заключил Воробьев.

Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» будет работать до 24 марта 2019 года. Экспозиция входит в культурную программу проекта «Зима в Подмосковье». Данная туристическая программа познакомит жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе.