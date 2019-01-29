РИАМО - 29 янв. В Подмосковье необходимо радикально уменьшать захоронение отходов, в настоящее время в регионе открыли три из 12 комплексов по переработке отходов, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев во вторник выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Мы больше не хотим открывать и не можем новые городские свалки. А значит, надо радикально сократить захоронение отходов. Возвращать их в полезный оборот, давать им вторую и даже третью жизнь, превращать в топливо для выработки электроэнергии. Для этого раздельный сбор мусора должен стать правилом, нормой. Как и во всем мире, где бережно относятся к природе и к своей стране», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье уже открыли три из 12 комплексов по переработке отходов - в Серебряных Прудах, Рошале и Зарайске.

«Это вместо свалок. Региональные операторы дали обязательство до конца года ввести в эксплуатацию и еще девять заводов. Это современные, технологичные и, главное, безопасные заводы полного цикла. Когда все они начнут работать в полную силу, мы сможем продолжить закрывать свалки - и «Лесную» в Серпухове, «Воловичи» в Коломне, и «Алексинский карьер» в Клину», - добавил губернатор.