РИАМО - 29 янв. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил серьезные перемены в жизни Подмосковья и рассказал об участии в региональных программах.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Сделано много, еще больше предстоит сделать. Все то, <…> (что происходит – ред.) в Московской области, мне очень нравится. Я хочу поговорить про мои любимые Химки. «Зима в Подмосковье», когда я вышел прокататься на коньках в (спорткомплексе – ред.) «Юности», я был покорен, я такого льда не видел», - сказал Губерниев после обращения губернатора.

Он отметил, что учится разделять мусор, участвует в различных региональных программах.

«Власть отзывчивая и чуткая. Нам идут навстречу. Мы чувствуем обратную связь», - заключил Губерниев.

Ранее Воробьев в ходе обращения рассказал, что в текущем году в Подмосковье планируют открыть 12 новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в целях развития массового спорта.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений.

Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.