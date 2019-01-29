РИАМО - 29 янв. Подмосковные власти планируют оборудовать новые площадки в школе бокса в Чехове и в хоккейной академии Фетисова в Домодедове, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Школу бокса в Чехове обязательно расширим, оборудуем новый спортивный зал», - сказал Воробьев.

Он добавил, что расширение ждет и академию Фетисова в Домодедове – здесь построят еще две ледовые площадки.

«Хочу поблагодарить всех спортсменов, которые обучают наших детишек», - заключил Воробьев.