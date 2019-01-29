РИАМО - 29 янв. В каждом муниципальном образовании Подмосковья должен появится благоустроенный парк, программу их создания разработают в регионе, ее обсудят вместе с жителями, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Важно, чтобы в каждом муниципальном образовании Подмосковья появился любимый и благоустроенный парк. Такие как «Елочка» в Домодедове, «Лазутинка» в Одинцове или «Пехорка» в Балашихе. Решить эту проблему можно и за счет превращения заброшенных лесных зон в рекреацию. Прошу правительство совместно с главами представить соответствующую программу и обязательно обсудить ее с жителями», - сказал Воробьев.

Он отметил, что во многих парках планируют построить карусели, которые будут работать бесплатно.