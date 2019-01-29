РИАМО - 29 янв. Власти Московской области в 2019 году проведут проектирование семи полигонов под рекультивацию, также в регионе намерены продолжать внедрять культуру обращения с отходами, сообщил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев во вторник выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Также в этом году начинаем проектирование следующих семи полигонов под рекультивацию. То есть мы не просто закрыли старые полигоны. Выделены по программе - федеральной программе огромные, порядка 20 миллиардов рублей, деньги, которые приведут эти самые полигоны, брошенные полигоны, в экологически безопасное состояние», - сказал Воробьев.

Он отметил, что закрыть свалку и рекультивировать ее – это не значит решить проблему.

«Решить – это значит, создать законодательное обеспечение, развернуть инфраструктуру, изменить саму культуру обращения с отходами. У нас в России такой культуры никогда не было. Как раньше не было правила и привычки культуры пристегиваться в машине, пропускать иной раз пешехода на зебре. Сейчас это уже норма. И если мы хотим жить в чистой стране, новый экологический стандарт тоже должен стать нормой», - сказал Воробьев.