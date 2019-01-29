РИАМО - 29 янв. Русская православная церковь будет способствовать реализации задач, которые в своем обращении к жителям поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе также наблюдаются положительные тенденции в развитии духовной жизни, сообщил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Подмосковье - это огромное государство. Если бы Андрей Юрьевич стал подробно говорить о духовном воспитании и возрождении Подмосковья, то обращение продлилось еще два часа. За минувшие пять лет продолжались те благоприятные тенденции в развитии духовной жизни нашего Подмосковья. Мы уже много лет стараемся спасти погибшие храмы», — сказал Ювеналий.

Он добавил, что РПЦ не отделяет себя от общих задач, которые ставятся губернатором и правительством Московской области.

«Мы живем в одной дружной семье, заботимся о гражданах, их здоровье - духовном и физическом», - подчеркнул Ювеналий.

Он отметил, что Воробьев является сопредседателем фонда восстановления разрушенных храмов.

«У нас еще больше 200 храмов стоит в руинах, и мы ставим задачей восстановить эти руины. Мы поступательно занимаемся из года в год воспитанием детей, молодежи, строительством храмов», - заключил Ювеналий.