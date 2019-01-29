РИАМО – 29 янв. Программу ремонта подъездов завершают в Подмосковье, осталось около 14,5 тысяч таких объектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Мы завершаем программу ремонта подъездов – осталось порядка 14,5 тысяч подобных объектов», – сказал Воробьев.

Он отметил, что программа благоустройства дворов будет продолжена.

«Все это, как и прежде, делаем с опорой на мнение жителей», – резюмировал губернатор Подмосковья.

Программа «Мой подъезд» стартовала в Московской области в 2017 году. Основная цель программы – привести каждый подъезд в регионе к нормативному состоянию.