РИАМО - 29 янв. В Подмосковье в этом году начнут реконструкцию Лобненского шоссе и Октябрьского проспекта в Люберцах, а также моста через Москву-реку в Воскресенске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья во вторник выступил с седьмым обращением к жителям региона. Обращение получило название «Новая пятилетка».

«В 2019 году начнем реконструкцию Лобненского шоссе и Октябрьского проспекта в Люберцах, моста через Москву-реку в Воскресенске. И, конечно, строительство обхода Октябрьского на федеральной трассе М-5 «Урал». Это колоссальный по значимости проект, который получил поддержку на уровне президента и правительства РФ», – сказал Воробьев.

Кроме этого, по его словам, планируется приступить к благоустройству 10 вылетных магистралей.

«Это лицо Подмосковья. Некоторые трассы по облику застряли в 90-х. Нужно навести порядок, сделать так, чтобы они радовали глаз. Прошу министерство благоустройства, глав (муниципалитетов - ред.), правоохранительный блок ответственно вести эту работу. Нужно привести придорожную инфраструктуру в пристойный вид», – подчеркнул губернатор.