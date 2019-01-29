РИАМО - 29 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного программного обращения к жителям Подмосковья предложил оказать дополнительную поддержку людям старшего поколения в виде льгот на плату за вывоз мусора, так, жителей старше 80 лет полностью освободят от этой платы.

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Предлагаю оказать дополнительную поддержку людям старшего поколения. Для неработающих пенсионеров до 70 лет льготы составят 30%, от 70 до 80 лет мы предоставим скидку всем в размере 50%, жителей старше 80 лет полностью освободим от платы за вывоз мусора», - сказал Воробьев.

Он добавил, что на следующей неделе уже придут первые счета на оплату за вывоз мусора.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.