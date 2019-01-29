РИАМО - 29 янв. В текущем году на территории Московской области планируют отремонтировать около 260 километров тротуаров, столько же было делано в 2018 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«В прошлом году мы начали большую программу по ремонту и строительству новых тротуаров – привели в порядок 260 километров в 52 муниципалитетах. Сложно считать тротуары в километрах, но изменения почувствовали жители Воскресенска, Пушкина, Рузы, Волоколамска и других городов. В 2019 году построим и отремонтируем не меньше», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в этом году продолжится поддержанная жителями программа по строительству детских площадок.

Порядка 4 тысяч предложений по ремонту тротуаров поступило от жителей Московской области на портал «Добродел» с 28 декабря по 27 января. В перечень голосования включено 467 тротуаров общей протяженностью порядка 265 километров.