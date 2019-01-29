РИАМО - 29 янв. В Подмосковье в 2019 году завершает строительство и ввод в эксплуатацию двух путепроводов в Балашихе и Реутове, они облегчат трафик и сделают движение транспорта более удобным, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья во вторник выступил с седьмым обращением к жителям региона. Обращение получило название «Новая пятилетка».

«В этом году мы сдадим два путепровода на Рязанском шоссе в Балашихе и в районе станции «Реутов», закончим строительство Западного объезда Сергиева Посада, мост через Клязьму в Щелкове, развязку на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. Все это объекты, которых ждали жители и которые позволят серьезно облегчить трафик в этих территориях», – сказал Воробьев.

Он добавил, что в регионе уже два года подряд проходят рекордные по объемам ремонтные кампании.

«Это дает результат, который зафиксировал «Добродел» и социология: тема плохих дорог ушла с верхних строчек проблематики. Будем держать высокий темп ремонта и дальше», – подчеркнул губернатор.