РИАМО - 29 янв. В текущем году в Подмосковье планируют открыть 12 новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в целях развития массового спорта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Нашим приоритетом был и остается массовый спорт. За пять лет мы реализовали большую программу строительства ФОКов и других объектов. В 2019 году планируем открыть еще 12 комплексов, закончить реконструкцию центральных стадионов в Кашире и Орехово-Зуеве, Ивантеевке и Чехове, Одинцове, Ногинске и Красногорске», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что Подмосковье тщательно подготовилось к чемпионату мира по футболу FIFA, который прошел в минувшем году.

«В 2018 году Россия очень достойно выступила на чемпионате мира по футболу. Все мы испытали гордость за страну, а работа по подготовке мундиаля получила высокое международное признание. Мы тоже внесли свою лепту – ведущие команды мира разместили свои тренировочные базы именно в Подмосковье – в Долгопрудном и Бронницах, Раменском районе и Дмитровском округе», - отметил Воробьев.