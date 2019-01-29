РИАМО - 29 янв. Формирование городских округов позволило сэкономить Подмосковью около 3,5 миллиарда рублей, все, кто работал и работает на развитие региона и территорий, остаются востребованными в новых муниципалитетах, сообщил во вторник в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Реформа позволила нам сэкономить на бюрократических расходах. Преобразования в городские округа сберегли порядка 3,5 миллиардов рублей, которые пошли на решение самых острых социальных вопросов», - сказал Воробьев.

При этом все, кто вносил и вносит лепту в развитие Подмосковья, своих территорий, остаются востребованными в новых, объединенных муниципалитетах, добавил Воробьев.