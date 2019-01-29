Международный день без интернета отмечается 29 января, когда активные пользователи Сети практикуют живое общение и традиционные способы досуга, посещают культурные мероприятия. Психологи советуют регулярно устраивать детокс-дни без интернета. Редакция РИАМО попросила корреспондента провести целый день без интернета и рассказать о своих впечатлениях.

Условия и цели

Цель эксперимента – провести 24 часа без мобильного и стационарного интернета, чтобы выяснить, возможно ли современному жителю мегаполиса хотя бы один день прожить офлайн.

Для участия мы специального выбрали журналиста – активного пользователя соцсетей, мессенджеров, электронной почты и прочих сервисов, без которых сложно себе представить работу корреспондента.

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Подготовка к офлайну

Идея провести без интернета целый день не вызвала у меня особого энтузиазма. Ведь даже во время отпуска я всегда на связи, быстро отвечаю на сообщения и раздражаюсь, когда другие этого не делают, считая это нарушением интернет-этикета. Я постоянно проверяю уведомления на телефоне, а «залипнуть» в ленте Facebook, Instagram или Telegram перед сном или просто во время ожидания – за милую душу.

Для того, чтобы уйти в офлайн, я выбрала самый разгруженный день, на который было запланировано всего три мероприятия, но в разных концах Москвы: интервью, поход на выставку и кинопоказ.

Накануне я потратила больше часа на подготовку: спланировала все, что могло пойти не так, договорилась о встречах и предупредила людей, что у меня не будет интернета целый день. Помимо этого, пришлось сделать скриншоты с адресом и дорогой до кинотеатра, а также внести в телефонную книгу номера всех необходимых людей – уже отвыкла звонить, а не писать в мессенджерах!

Убедившись, что все готово, я отключила интернет на телефоне, ноутбуке и айпаде и без привычного скроллинга соцсетей легла спать.

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Зарядка под ТВ и звонки редактору

На утро у меня много планов – раз уж интернета нет, я решила встать пораньше и сделать кучу дел из списка «срочно», но вместо этого проспала до 9 часов. В спортзал я уже не успеваю, так что решаю сделать зарядку дома. Музыка у меня только онлайн, радио – в телефоне… Приходится включить телевизор, пока разминаюсь, качаю пресс, ноги и ягодицы.

Спустя полчаса я сажусь за ноутбук без интернета, чтобы изучить материалы, скачанные накануне, и написать список вопросов к интервью, на которое мне предстоит идти. Ловлю себя на мысли, что, вопреки ожиданиям, не чувствую тревоги и раздражения от невозможности проверять наличие уведомлений. Напротив, я ощущаю некое блаженное спокойствие. Место встречи заранее известно, время оговорено, так что я не беспокоюсь. Осознаю, что по действительно важным делами люди могут мне позвонить.

Кстати, редактору, к которой у меня остались вопросы, я звоню по телефону.

Оказывается, телефонный звонок вместо переписки в WhatsApp позволяет оперативно решить вопросы и больше не держать их в голове.

Замечаю, что, занимаясь делами, не разрываюсь между пятью задачами одновременно и все идеально успеваю.

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В метро без скроллинга

© сайт мэра Москвы

Из дома я не вылетаю, наспех одевшись и покидав вещи в сумку, как обычно, а выхожу заранее, собравшись без спешки.

Я, конечно, не сделала ничего из списка «срочно», зато выспалась, выполнила действительно важные задачи, у меня отличное настроение – и я готова горы свернуть. 12 часов с момента отключения интернета пока не принесли мне никаких неудобств.

В метро, вместо скроллинга соцсетей, которым заняты многие пассажиры, я давно приучилась не тратить время впустую. Мой обязательный план - десяток книг в месяц и новые французские слова.

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На Фриду Кало – без постов в Instagram

© Сайт мэра Москвы

На месте меня уже ждут, и интервью проходит быстро и без проблем, так что половина обязательной программы уже выполнена. Далее у меня остается четыре часа до кинопремьеры, так что я решаю отправиться на выставку Фриды Кало и Диего Риверы, а если там очередь, то успею добежать на Пикассо и Ольгу Хохлову в ГМИИ им. Пушкина или перекусить.

В Манеж попадаю без очереди и провожу на выставке около 2 часов – вот тут-то интернет бы пригодился.

Мне хочется узнать про музей, из которого привезли работы, загуглить фото русской жены Риверы, узнать больше о картинах с помощью QR-кодов, в конце концов – запостить в Instagram-историях фото и написать пост.

Вместо этого я записываю в заметках телефона все то, что нужно будет посмотреть и уточнить. Но это даже приносит облегчение – с потребностью читать все подряд в открытом доступе, не фильтруя информацию, тоже нужно бороться.

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В кино – по смс

© сайт мэра и правительства Москвы

Выходя с выставки, я понимаю, что опаздываю на премьеру в «Космос», потом выбираю неправильный выход из метро – и тут начинаю нервничать. На входе – огромная толпа, а в списках мое имя не находят. В итоге мне говорят, что регистрация закрыта, и вообще, до свидания. Внутренне закипая, хватаюсь за последнюю ниточку и отправляю смс своему редактору.

Я больше не чувствую окрыляющей свободы от соцсетей, я устала, у меня болят ноги, я даже не хочу никаких фильмов, я хочу домой, меня все бесит.

Ситуацию исправляет ответная смс – меня находят в списках и проводят в зал, правда, место осталось только на ступеньках. Через полчаса я мысленно благодарю двух мужчин, сбежавших с сеанса, и с облегчением растягиваюсь в кресле. После 3 часов просмотра и обсуждения фильма у меня начинает болеть голова, так что ехать домой на метро – испытание… Однако номера такси у меня нет – этого я не предугадала! Решаю испытать судьбу и у выхода из кинотеатра прыгаю в свободное такси и еду домой.

Вернувшись домой в первом часу, понимаю, что время интер6нет-детокса заканчивается уже через полчаса. Глотаю цитрамон, включаю мобильный интернет, но проверять сообщения нет сил – выключаю звук на телефоне и засыпаю. Завтра все посмотрю!

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Итоги

Дорвавшись до интернета на следующее утро и проведя по старой схеме весь день, я сделала любопытные выводы. Во-первых, из всех людей, кого я предупредила заранее о своем детокс-дне, большинство все-таки написали в мессенджерах и «потеряли» меня без связи.

Во-вторых, я обнаружила на телефоне примерно в три раза меньше уведомлений, чем обычно. Очевидно, что одно сообщение тянет за собой другое, а пост – отклики. Нет постов – нет откликов. Нет переписки – нет массы бессмысленного трепа, не несущего информационной нагрузки и заставляющего постоянно проверять значки уведомлений, выключаясь при этом из реальности.

Вместе с мобильным интернетом ко мне вернулось «залипание» на скроллинге новостей, проверке уведомлений и чувство тревоги при невозможности этого сделать.

Мне хотелось бы продолжать устраивать интернет-детокс хотя бы раз в неделю, но хватит ли силы воли к нему готовиться – в этом я не уверена.

Однако чувство освобождения от состояния постоянной «включенности» в Сеть этого стоит. Даже за один день без интернета становится понятно, сколько мы теряем, имея свободу доступа к информации 24/7, и как сложно избежать побочных явлений.

Думаю, люди со временем озаботятся этой проблемой так же, как приходят к необходимости здоровой еды, физической нагрузки и полноценных отношений.